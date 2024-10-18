Білодід може невдовзі завершити кар'єру

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розглядає варіант із завершенням кар'єри.

Про це повідомив виконувач обов'язків тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва в коментарі для Суспільне Спорт.

"Дар'я Білодід, наскільки я знаю (спілкувався з нею), поки що не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар'єру", – сказав Дуброва.

Нагадаємо, Білодід двічі ставала чемпіонкою світу у категорії до 48 кг, а також виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо 2020. У 2017 році дзюдоїстка стала чемпіонкою Європи.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Дар'я невдало виступила, програвши в 1/8 фіналу через дискваліфікацію дворазовій чемпіонці світу.