Нікому такого не казала: Білодід – про завершення кар'єри

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід спростувала інформацію про завершення кар'єри.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

"Я нікому такого не казала. Не знаю, з чого таке взяв наш головний тренер і кому він дав таку інформацію – такого нікому не казала. Ця інформація недостовірна", – зазначила дзюдоїстка.

Нещодавно Білодід відновила тренування, однак наразі не знає дати повернення до змагань.

"Коли повернуся до змагань? Побачимо. Я нещодавно почала тренуватися, боротися. Є певні травми, моменти. Подивимося на мою форму, точну дату повернення поки не можу сказати. Перерва після Олімпіади для людей, які брали в ній участь – це абсолютно нормально. Всі спортсмени, всі дзюдоїсти пів року знаходяться... Це не те щоб стан повного відпочинку, ми тренуємося. Це ментальний відпочинок, бо сильна напруга, підготовка до Олімпіади. Зараз немає змагань і немає такого сенсу рватися на них та виступати", – розповіла Білодід.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва повідомив, що Білодід ще не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар'єру.

Дар'я двічі ставала чемпіонкою світу у категорії до 48 кг, а також виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо 2020. У 2017 році дзюдоїстка стала чемпіонкою Європи.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Дар'я невдало виступила, програвши в 1/8 фіналу через дискваліфікацію дворазовій чемпіонці світу.