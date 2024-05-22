Литвиненко поступилася в другому колі ЧС

Українка Єлизавета Литвиненко зупинилася на другій стадії чемпіонату світу-2024 із дзюдо в Абу-Дабі (ОАЕ).

На турнірі у ваговій категорії до 78 кг спортсменка технічно перемогла камерунку Георгіку Веслі Дженг Мун в першому колі.

В наступному етапі на українку чекала представниця Південної Кореї Лі Джонг-юн. Її Литвиненко вже не змогла подолати.

Зазначимо, що чемпіонат світу триватиме до 23 травня.

Раніше ми повідомляли про невдалий старт українця Артема Лесюка на ЧС-2024 у вазі до 60 кг.

Також Микита Голобородько зумів дійти до 1/8 фіналу чемпіонату світу, а Богдан Ядов та Михайло Свідрак поступилися в першому колі.