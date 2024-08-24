Тренерський штаб збірної України відправили у відставку через незадовільні результати

Тренерський штаб збірної України з дзюдо подав у відставку.

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Відповідне рішення було ухвалено на Президії ФДУ, на якій обговорювалися результати українських дзюдоїстів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. В підсумку роботу тренерського штабу протягом олімпійського циклу визнали незадовільною.

Попри те, що головний та старший тренери чоловічої та жіночої команд подали у відставку, вони продовжать виконувати свої обов’язки до тих пір, поки не буде затверджено новий тренерський штаб. Зазначимо, що головним тренером був Віталій Дуброва, який перебував на цій посаді 7 років.

Нові тренери будуть обрані за підсумками внутрішнього конкурсу ФДУ, який відбудеться після 5 жовтня.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх українські дзюдоїсти не здобули жодної медалі. В цьому виді спорту Україну представляли 5 спортсменів — Дар’я Білодід, Єлизавета Литвиненко, Христина Гоман, Дільшот Хаматов та Богдан Ядов.