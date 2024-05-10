4 українців боротимуться на завершальному турнірі Grand Slam перед ЧС та ОІ-2024
— 10 травня, 10:10
Четверо українських дзюдоїстів виступатимуть на завершальному турнірі серії Grand Slam перед чемпіонатом світу та Олімпійськими іграми-2024 в Парижі.
10-12 травня в Астані (Казахстан) відбудеться Qazaqstan Barysy Grand Slam-2024.
Участь у змаганнях візьмуть 450 дзюдоїстів з 84 країн світу.
Українські спортсмени будуть боротися в другий та третій день турніру.
Склад України
- Михайло Свідрак (до 81 кг)
- Антон Савицький (до 100 кг)
- Євгеній Балєвський (+100 кг)
- Христина Гоман (+78 кг)
Нагадаємо, 4 медалі завоювали українці на юніорському етапі Кубку світу.
Раніше українська дзюдоїстка Крістіна Опанасенко здобула бронзу на етапі Кубку Європи серед кадетів, який відбувся в азербайджанському Гейгелі.
На чемпіонату Європи в Загребі Дар'я Білодід завоювала золото.