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4 українців боротимуться на завершальному турнірі Grand Slam перед ЧС та ОІ-2024

— 10 травня, 10:10
4 українців боротимуться на завершальному турнірі Grand Slam перед ЧС та ОІ-2024

Четверо українських дзюдоїстів виступатимуть на завершальному турнірі серії Grand Slam перед чемпіонатом світу та Олімпійськими іграми-2024 в Парижі.

10-12 травня в Астані (Казахстан) відбудеться Qazaqstan Barysy Grand Slam-2024.

Участь у змаганнях візьмуть 450 дзюдоїстів з 84 країн світу.

Українські спортсмени будуть боротися в другий та третій день турніру.

Склад України

  • Михайло Свідрак (до 81 кг)
  • Антон Савицький (до 100 кг)
  • Євгеній Балєвський (+100 кг)
  • Христина Гоман (+78 кг)

Нагадаємо, 4 медалі завоювали українці на юніорському етапі Кубку світу.

Раніше українська дзюдоїстка Крістіна Опанасенко здобула бронзу на етапі Кубку Європи серед кадетів, який відбувся в азербайджанському Гейгелі.

На чемпіонату Європи в Загребі Дар'я Білодід завоювала золото.

дзюдо Михайло Свідрак Антон Савицький Христина Гоман Євгеній Балєвський

дзюдо

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