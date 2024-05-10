4 українців боротимуться на завершальному турнірі Grand Slam перед ЧС та ОІ-2024

Четверо українських дзюдоїстів виступатимуть на завершальному турнірі серії Grand Slam перед чемпіонатом світу та Олімпійськими іграми-2024 в Парижі.

10-12 травня в Астані (Казахстан) відбудеться Qazaqstan Barysy Grand Slam-2024.

Участь у змаганнях візьмуть 450 дзюдоїстів з 84 країн світу.

Українські спортсмени будуть боротися в другий та третій день турніру.

Склад України

Михайло Свідрак (до 81 кг)

Антон Савицький (до 100 кг)

Євгеній Балєвський (+100 кг)

Христина Гоман (+78 кг)

Нагадаємо, 4 медалі завоювали українці на юніорському етапі Кубку світу.

Раніше українська дзюдоїстка Крістіна Опанасенко здобула бронзу на етапі Кубку Європи серед кадетів, який відбувся в азербайджанському Гейгелі.

На чемпіонату Європи в Загребі Дар'я Білодід завоювала золото.