11 атлетів з Росії та Білорусі не пройшли перевірку нейтральності перед Олімпійськими іграми-2024

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив результати другої та третьої перевірки від AINERP (Комісія з перегляду допуску нейтральних спортсменів) щодо російських та білоруських спортсменів, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) України.

Стали відомі результати перевірки атлетів у сучасному п'ятиборстві, тенісі, стрільбі, дзюдо, веслуванні на байдарках і каное та академічному веслуванні.

11 з 33 спортсменів, які отримали ліцензії, не відповідають критеріям, які визначив МОК для отримання статусу AIN (індивідуальних нейтральних атлетів).

До участі в Олімпійських іграх AINERP не допустили:

вісьмох спортсменів в дзюдо (серед 12, які мали ліцензії)

жодного спортсмена в сучасному п'ятиборстві (серед 2, які мали ліцензії)

одного спортсмена в стрільбі (серед 3, які мали ліцензії)

Комісія допустила до участі в Олімпіаді десять тенісистів (МОК надіслав запрошення двом іншим спортсменам, на заміну тим, хто відмовився), чотирьох у веслуванні на байдарках та каное та двох в академічному веслуванні.

Список оновлюватиметься згідно з наступними рішеннями AINERP.