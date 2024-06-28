11 атлетів з Росії та Білорусі не пройшли перевірку нейтральності перед Олімпійськими іграми-2024
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив результати другої та третьої перевірки від AINERP (Комісія з перегляду допуску нейтральних спортсменів) щодо російських та білоруських спортсменів, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) України.
Стали відомі результати перевірки атлетів у сучасному п'ятиборстві, тенісі, стрільбі, дзюдо, веслуванні на байдарках і каное та академічному веслуванні.
11 з 33 спортсменів, які отримали ліцензії, не відповідають критеріям, які визначив МОК для отримання статусу AIN (індивідуальних нейтральних атлетів).
До участі в Олімпійських іграх AINERP не допустили:
- вісьмох спортсменів в дзюдо (серед 12, які мали ліцензії)
- жодного спортсмена в сучасному п'ятиборстві (серед 2, які мали ліцензії)
- одного спортсмена в стрільбі (серед 3, які мали ліцензії)
Комісія допустила до участі в Олімпіаді десять тенісистів (МОК надіслав запрошення двом іншим спортсменам, на заміну тим, хто відмовився), чотирьох у веслуванні на байдарках та каное та двох в академічному веслуванні.
Список оновлюватиметься згідно з наступними рішеннями AINERP.