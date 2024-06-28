10 нейтральних атлетів отримали допуск на Олімпійські ігри
Міжнародний олімпійський комітет визначився з нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі, які відповідають умовам нейтральності.
Про це повідомляє пресслужба МОК.
Стали відомі результати другої та третьої перевірки від AINERP (комісія з перегляду допуску нейтральних спортсменів) у сучасному п'ятиборстві, тенісі, стрільбі, дзюдо, веслуванні на байдарках і каное та академічному веслуванні.
Допуск до Олімпіади отримали:
Теніс: Павло Котов (Росія), Анна Калінська (Росія), зазначимо, що Карен Хачанов та Людмила Самсонова відмовилися від допуску
Веслування: Олексій Коровашков (Росія), Захар Петров (Росія), Владислав Кравець (Білорусь), Юлія Трушкіна (Білорусь).
Дзюдо: Махмадбек Махмадбеков (Росія), Валерій Ендовіцький (Росія), Еліс Старцева (Росія), Далі Лілуашвілі (Росія).
Раніше стало відомо, що 11 з 33 спортсменів, які отримали ліцензії, не відповідають критеріям, які визначив МОК для отримання статусу AIN (індивідуальних нейтральних атлетів).
Напередодні Україна закликала відсторонити російських дзюдоїстів від Олімпійських ігор.