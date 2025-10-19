Український дзюдоїст здобув медаль на Гран-прі у Мексиці

Український дзюдоїст Михайло Свідрак здобув третю в кар’єрі медаль серії Гран-прі – бронзу на етапі в Гвадалахарі у ваговій категорії до 81 кг. Турнір у Мексиці триває з 17 по 19 жовтня, і Україну на ньому представляють п’ять спортсменів.

Свідрак розпочав виступи у групі B з другої сутички, здолавши ізраїльтянина Ітая Бібітко, але поступився італійцю Леонардо Касальї. Після цього він продовжив боротьбу у втішних поєдинках, переміг американця Домініка Родрігеса і вийшов у поєдинок за бронзу.

У фінальній сутичці за третє місце Свідрак зустрівся з азербайджанцем Зелімом Цкаєвим, призером ЧС-2025, і здобув перемогу іппоном уже на першій хвилині. Таким чином український спортсмен приніс Україні першу медаль етапу.

Для Михайла ця нагорода стала третьою на етапах Гран-прі – раніше він вигравав срібло в Лінці та бронзу в Загребі 2023 року. Водночас бронза в Гвадалахарі стала п’ятою медаллю України у сезоні однієї з найпрестижніших міжнародних серій.

Раніше Балєвський здобув перемогу на етапі Гран-прі в Перу.