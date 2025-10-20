Українські дзюдоїсти здобули дві бронзи на Гран-прі в Гвадалахaрі

Збірна України поповнила свій залік медалей на етапі серії Гран‑прі з дзюдо у Гвадалахарі в Мексиці.

Бронзові нагороди здобули: Михайло Свідрак у ваговій категорії до 81 кг та Антон Савицький у вазі до 100 кг.

Для Свідрака ця нагорода стала третьою в кар’єрі на турнірах Гран-прі. У бронзовому поєдинку уродженець Івано-Франківщини здобув перемогу іппоном на першій хвилині проти призера чемпіонату світу 2025 року.

Загалом у 2025-му році українські дзюдоїсти вже шість разів піднімалися на п’єдестал на турнірах серії Гран-прі – і поки що єдине золото в активі Юлія Курченко, яка тріумфувала на етапі в Лінці.

Наступний турнір серії запланований на 14-16 листопада у столиці Хорватії – Загребі.

