Федерація дзюдо України засудила допуск білорусів до міжнародних змагань

Федерація дзюдо України опублікувала офіційну заяву, в якій засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) допустити білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором.

Заявку оприлюднила пресслужба Федерації дзюдо України

"Федерація дзюдо України висловлює рішучий протест щодо рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) допустити до змагань спортсменів з Білорусі під національним прапором. Це рішення є грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та серйозним ударом по принципах справедливості у спорті. Білорусь, яка сприяла та підтримує неспровоковану військову агресію Росії проти України, не може бути представлена на міжнародній спортивній арені під власними національними символами, допоки триває війна в Україні. Така легітимізація агресора підриває довіру до спортивних інституцій та створює небезпечний прецедент подвійних стандартів у світовому спорті".

Також Федерація дзюдо України повідомила про те, що разом із НОК України та Міністерством молоді та спорту готує звернення до міжнародних спортивних організацій щодо цього питання.

"Федерація дзюдо України глибоко розчарована та обурена цим необґрунтованим рішенням. Наразі спільно з Міністерством молоді та спорту України та Національним олімпійським комітетом України готуємо відповідні звернення до міжнародних спортивних організацій. Українське дзюдо стоїть на захисті чесного та справедливого спорту і ніколи не погодиться з тим, щоб країни, які сприяли агресії проти України, були представлені на міжнародній спортивній арені, допоки їхні дії залишаються загрозою для нашої держави та наших громадян".

Найближчий старт, де може відбутися повернення білоруських спортсменів – чемпіонат світу. Турнір відбудеться 13-20 червня у Будапешті.

У березні 2022 року IJF відсторонила білоруських і російських атлетів через повномасштабне вторгнення в Україну. У червні того ж року дзюдоїстам із цих країн дозволили виступати під "нейтральним" прапором.