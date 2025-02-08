Україна здобула 5 медалей у перший змагальний день на Ljubljana European Open 2025
Федерація дзюдо України
Українські дзюдоїсти здобули 5 медалей у перший змагальний день на турнірі Ljubljana European Open 2025, що проходить в Любляні (Словенія).
Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
Зокрема, українці здобули 3 золоті, 1 срібну та 1 бронзову нагороди. У підсумку саме Україна наразі очолює загальний залік.
Золоті медалі здобули
- Анастасія Антіпіна (-63 кг)
- Назар Вісков (-66 кг)
- Саід-Магомед Халідов (-73 кг)
Срібну медаль здобула
- Анна Олійник-Корнійко (-70 кг)
Бронзову медаль здобула
- Іларія Цуркан (-63 кг)
Нагадаємо, нещодавно визначилися найкращі дзюдоїст та дзюдоїстка України у 2024 році.