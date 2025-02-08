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Україна здобула 5 медалей у перший змагальний день на Ljubljana European Open 2025

Микола Дендак — 8 лютого 2025, 21:56
Україна здобула 5 медалей у перший змагальний день на Ljubljana European Open 2025
Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти здобули 5 медалей у перший змагальний день на турнірі Ljubljana European Open 2025, що проходить в Любляні (Словенія).

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Зокрема, українці здобули 3 золоті, 1 срібну та 1 бронзову нагороди. У підсумку саме Україна наразі очолює загальний залік.

Золоті медалі здобули

  • Анастасія Антіпіна (-63 кг)
  • Назар Вісков (-66 кг)
  • Саід-Магомед Халідов (-73 кг)

Срібну медаль здобула

  • Анна Олійник-Корнійко (-70 кг)

Бронзову медаль здобула

  • Іларія Цуркан (-63 кг)

Нагадаємо, нещодавно визначилися найкращі дзюдоїст та дзюдоїстка України у 2024 році.

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