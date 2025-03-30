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🥇 Українські дзюдоїсти здобули 3 золоті нагороди на турнірі у Великій Британії

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 22:04
🥇 Українські дзюдоїсти здобули 3 золоті нагороди на турнірі у Великій Британії
Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти Денис Стеценко, Нугзар Месаблішвілі та Василь Тудан здобули золоті медалі на турнірі British Veterans Open 2025, який проходив у Лондоні. 

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Харків'янин Стеценко став переможцем у ваговій категорії до 90 кг. Він виступав серед спортсменів М3 (35-39 років).

Киянин Нугзар Месаблішвілі також був найкращим у такій же вазі, але серед M5 (50-54 роки).

Представник міста Чернівці Василь Тудан здобув золото серед спортсменів до 73 кг. Він виступав у M7 (60-64).

Нагадаємо, українська спортсменка Тетяна Насонова стала чемпіонкою світу з легкої атлетики у метанні ваги серед ветеранів.

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