Білодід пропустить ЧС-2024 через травму

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не виступатиме на чемпіонаті світу-2024, який проведуть з 19 по 23 травня в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Спортсменка напередодні виїзду команди отримала незначне ушкодження, через що було прийняте рішення не ризикувати її здоров'ям.

Федераціє інформує, що Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг) та Євгеній Балєвський (понад 100 кг) перебувають на межі ліцензійної зони. Цей турнір є останнім шансом для спортсменів потрапити на Олімпійські Ігри-2024.

Варто додати, Білодід вже отримала олімпійську ліцензію.

Нагадаємо, Дар'я здобула золото на чемпіонаті Європи у Загребі. Ця медаль стала для неї третьою в межах континентальної першості та першою у ваговій категорії до 57 кг. Двічі Білодід вигравала змагання у вазі до 48 кг. Також українка є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020.



