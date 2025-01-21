Збірна України поступилась Словаччині в битві за фінал Універсіади-2025

Університетська збірна України поступилась Словаччині у межах півфінального матчу Зимової Універсіади-2025, що відбувся на Льодовому палаці Пінероло в Італії.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

На старті зустрічі словаки завдяки голу Матуша Земко вийшли вперед. У другому періоді збірна Словаччини використала більшість, відзначився Ніколас Ференьї, а у заключній 20-хвилинці шайбу у свій актив записав Йозеф Гащак.

У "синьо-жовтих" шайба на рахунку Андрія Кривоножкіна, який ефектно обіграв голкіпера суперника.

Суперник збірної України у матчі за третє місце визначиться у протистоянні Канада – США.

Універсіада-2025

Півфінал, 21 січня

Україна – Словаччина 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 05:46 Земко, 0:2 – 24:25 Ференьї, 0:3 – 48:13 Гащак, 1:3 – 56:03 Кривоножкін

Зазначимо, що Україна двічі здобувала медалі Універсіади з хокею. У 1999 році українці завоювали золото, а у 2001-му – бронзу.

Золотий та бронзовий фінали відбутися 22 січня.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у півфіналі сенсаційно обіграли команду Чехії.