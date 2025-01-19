Збірна України в овертаймі сенсаційно здолала Чехію та вийшла у півфінал Універсіади

Університетська збірна України здобула сенсаційну перемогу над Чехією в межах чвертьфінального матчу Зимової Універсіади-2025, що відбувся на Льодовому палаці Пінероло в Італії.

Основний час завершився нічийним рахунком 3:3, проте в овертаймі шайба Микити Круглякова принесла українській команді путівку до півфіналу змагань.

У 1/2 фіналу Універсіади збірна України зустрінеться з переможцем пари Словаччина – Казахстан. Окрім цього за вихід у фінал поборються збірні США, а також переможець протистояння між Канадою та Японією.

Універсіада-2025

Чвертьфінал, 19 січня

Чехія – Україна 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 13:10 Сойка, 1:1 – 19:54 Бородай, 1:2 – 33:13 Бородай, 2:2 – 40:35 Хасман, 2:3 – 42:31 Сидоренко, 3:3 – 44:51 Хасман, 3:4 – 62:07 Кругляков

Зазначимо, що Україна двічі здобувала медалі Універсіади з хокею. У 1999 році українці завоювали золото, а у 2001-му – бронзу.

Півфінальні матчі заплановані на 21 січня, а фінал, золотий та бронзовий, має відбутися 22 січня.