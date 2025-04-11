Збірна України U-18 програла Угорщині в межах підготовки до ЧС-2025

У п'ятницю, 11 квітня, збірна України U-18 з хокею провела контрольний матч проти Угорщини, в якому поступилася з рахунком 1:2.

Єдиною шайбою у складі "синьо-жовтих" відзначився Арсеній Воротеляк, який зміг зрівняти рахунок під кінець другого періоду. Однак у третьому угорці закинули знову, вдруге реалізувавши більшість, на що українська збірна вже відповісти не змогла.

Контрольний матч з хокею

Угорщина U-18 – Україна U-18 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Кунтіч (Немет, Банхеді, більш.), 21:45, 1:1 – Воротеляк (Скороход, Стасюк), 39:43, 2:1 – Гізл (Паллош, більш.), 50:59

Наступну контрольну зустріч юнацька збірна України проведе 16 квітня о 19:15.

Цей збір у Будапешті українська команда проводить у межах підготовки до чемпіонату світу-2025 у дивізіоні 1А, який стартує 20 квітня в іншому угорському місті Секешфехерварі.