Юнацька збірна України перемогла Зальцбург на Třinec Open Cup
ФХУ
Юнацька збірна України з хокею здобула впевнену перемогу над австрійським Зальцбургом на Třinec Open Cup.
Про це повідомляє Федерація хокею України.
Поєдинок завершився з рахунком 5:2. Українці виграли перші 2 періоди із загальним рахунком 3:0, та не відпустила суперника в останньому третьому періоді.
Třinec Open Cup
16 серпня
Україна U-17 — Ред Булл Зальцбург 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Голи: 1:0 - Соханевич, 2:0 - Васяк, 3:0 - Остапенко, 4:1 - Спаскін, 5:2 - Чайка
Зазначимо, що у першому поєдинку ігрового дня українці в серії булітів поступилися Спарті Прага.
Нагадаємо, напередодні збірна України назвала склад на тренувальний збір перед фіналом олімпійської кваліфікації