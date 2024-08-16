Юнацька збірна України перемогла Зальцбург на Třinec Open Cup

Юнацька збірна України з хокею здобула впевнену перемогу над австрійським Зальцбургом на Třinec Open Cup.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2. Українці виграли перші 2 періоди із загальним рахунком 3:0, та не відпустила суперника в останньому третьому періоді.

Třinec Open Cup

16 серпня

Україна U-17 — Ред Булл Зальцбург 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Голи: 1:0 - Соханевич, 2:0 - Васяк, 3:0 - Остапенко, 4:1 - Спаскін, 5:2 - Чайка

Зазначимо, що у першому поєдинку ігрового дня українці в серії булітів поступилися Спарті Прага.

Нагадаємо, напередодні збірна України назвала склад на тренувальний збір перед фіналом олімпійської кваліфікації