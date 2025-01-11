Україна на зимовій Універсіаді: перемагати в Турині та відроджувати традиції

У понеділок, 13 січня, відбудеться урочиста Церемонія відкриття зимової Універсіади-2025. Попередні змагання у деяких видах спорту XXXII Універсіади розпочнуться в Турині (Італія) вже в суботу, 11 січня, а останні медалі будуть розіграні 23 січня, коли відбудеться Церемонія закриття.

Змагання з 11 видів спорту пройдуть на двох кластерах стадіонів, розташованих на території метрополії міста Турин та регіону П'ємонт. У них візьмуть участь понад 1400 спортсменів, які представляють 43 національні студентські спортивні федерації. Усього буде розіграно 96 комплектів нагород.

З багатим досвідом

Універсіади – зимова та літня, проводяться раз на два роки, у непарні роки. І цього року також відбудеться літнє "свято студентського спорту", яке пройде в Німеччині в Рейнському та Рурському регіонах. Виняток склав 2021 рік, коли через наслідки пандемії коронавірусу не відбулися ні зимова, ні літня Універсіади.

Збірна України бере участь у студентських Іграх у статусі самостійної команди з 1993-го. І нинішня зимова Універсіада могла б стати вже 16-ю в історії нашої збірної, але… У 2019 році FISU (Міжнародний союз студентського спорту) провів змагання в російському Красноярську, куди наша команда відмовилася їхати.

Попри те, що у спортивному плані Україна вважається "літньою" країною, в історії нашої збірної було чимало світлих плям і на зимових Універсіадах. Так, у 2003 році, в тій же Італії (в Тарвізіо), українці вибороли 7 золотих, 4 срібні та 3 бронзові медалі (14 нагород) зайнявши 2 (!) місце у загальнокомандному заліку. Вдруге наша збірна потрапила до топ-3 командного заліку у 2011 році, коли змагання проходили в Ерзурумі (Туреччина) – 6 золотих, 5 срібних та 4 бронзові медалі: 15 нагород та 3-тє місце у медальному заліку.

А рекорд з медалей був встановлений в Інсбруку-2005 (Австрія) і повторений у Турині-2007, 18 років тому. Тоді українська команда здобувала по 16 нагород. В Інсбруку – 4 золоті, 10 срібних та 2 бронзові (6-те місце у загальнокомандному заліку), у Турині – 2 золоті, 8 срібних та 6 бронзових (11-та позиція).

На жаль, останніми роками результати української збірної йдуть униз. А на Універсіаді-2023 у Лейк-Плесіді (США) "жовто-сині" вибороли всього 6 нагород і посіли 18-те загальнокомандне місце.

Втім, саме з Турином у нашої команди пов'язані добрі медальні спогади. І де починати відродження переможних традицій збірної, як не в цьому чудовому італійському місті.

У семи видах із 11-ти

Цього року в Турині наші спортсмени боротимуться за медалі у семи видах спорту: біатлоні, фігурному катанні, хокеї, сноубордингу, гірських лижах, фрістайлі та керлінгу. Україну представлять 55 спортсменів. При цьому 21 з них – у складі хокейної збірної.

Традиційно, в зимових видах спорту найпильнішу увагу український уболівальник звертає на біатлон. Цього разу, у складі нашої команди 11 спортсменів – 6 у чоловічій команді та 5 у жіночій. При цьому, в жіночу команду увійшли і Олександра Меркушина, і Олена Городна, і Дарина Чалик, в яких є досвід виступів на етапах Кубку світу. Їхніми партнерами по команді стали Лілія Стебліна та Ксенія Приходько.

Своєю чергою до складу чоловічої команди увійшли Степан Кінаш, Дмитро Глущак, Владислав Чихар, Сергій Супрун, Богдан Борковський та Роман Боровик.

Також традиційно у фокусі уваги вболівальників змагання з фігурного катання. Тут Україну представлять: у чоловічому одиночному катанні Кирило Марсак, Вадим Новіков (запасний); жіночому – Анастасія Гожва, Тетяна Фірсова (запасна); танцювальний дует Марія Пінчук/Микита Погорєлов.

А в керлінгу вболіватимемо за нашу чоловічу команду. Збірна України розпочне змагання 15 січня матчем проти Швеції. У складі – Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Артем Гасинець та Владислав Коваль.

Хокейні традиції

Єдиним ігровим видом спорту у програмі зимової Універсіади є хокей. І тут ми також маємо переможні традиції. Наша команда входить до числа тріумфаторів, вигравши змагання у Попраді (Словаччина) у 1999 році. Також по разу золото добували команди Казахстану, Чехії та Словаччини.

Зрозуміло, набагато краща статистика у грандів. Збірна Росії 8 разів вигравала хокейний турнір за останні 15 розіграшів, збірні Канади та СРСР мають по 5 титулів, Чехословаччина – 4. А от команди Швеції, Фінляндії та США ніколи не ставали чемпіонами студентських Ігор, хоч і неодноразово були призерами.

Повертаючись до турніру-1999, варто зазначити, що він почався з нічиєї проти Канади (3:3). Потім була розгромна перемога над Південною Кореєю (14:0) та перемога над ще одним "грандом" з Фінляндії – 3:1. Через відмову від участі у тому турнірі збірної Казахстану організатори Універсіади вирішили провести додатковий матч за 1-ше місце у групі між українцями та канадцями.

До того ж тоді за регламентом плейоф не проводився, тільки стикові матчі. Відповідно, переможець групи одразу виходив у фінал. І матч за вихід у фінал українці виграли більш ніж упевнено – 3:0. Воротар Олександр Федоров зумів відстояти "на нуль", а Сергій Годований, Олександр Зіневич та Дмитро Марковський закинули по шайбі у ворота суперників.

У фіналі українці грали з господарями льоду зі збірної Словаччини у заповненому повністю місцевому Палаці спорту. Гра завершилася з рахунком 3:3, а в серії булітів знову блиснув голкіпер Федоров, який відбив усі кидки суперників. Своєю чергою, у нашій команді свої спроби реалізували Андрій Савченко та Дмитро Цируль, принісши команді перемогу та золоті нагороди Універсіади.

Через два роки, у Польщі, у Закопані-2001, українці здобули бронзові медалі. На цей час це останній успіх хокейної команди на Універсіадах.

З гравцями національної збірної у складі

Буде представлена збірна України у хокейному турнірі й на нинішній Універсіаді-2025 у Турині. При цьому у заявці команди є представники національної збірної – Артем Гребеник, Ілля Крикля, Микита Сидоренко та інші.

На змагання до Туріну їдуть:

Воротарі: Захар Касатонов (Тризуб), Данило Макаренко (Крижинка).

Захисники: Расім Абдуллаєв (Кременчук), Олександр Філімонов (Сокіл), Артем Гребеник (Yetis Mont-Blanc, Франція), Микита Кругляков (Шторм), Артем Портний (Шторм), Гліб Варава (Шторм), Олександр Заруба (Forus/Sandnes U20, Норвегія).

Нападники: Євген Абаджан (Кременчук), Денис Бородай (Сокіл), Владислав Брага (Кременчук), Дмитро Кобильник (Шторм), Андрій Кривоножкін (Київ Кепіталз), Гліб Кривошапкін (Кременчук), Ілля Крикля (Шторм), Тимофій Савицький (Сокіл), Сергій Стецюра (Шторм), Микита Сидоренко (Шторм), Артем Целогородцев (Кременчук).

На груповому етапі збірна України зіграє проти Словаччини (12 січня), Польщі (14 січня), Японії (15 січня) та США (17 січня). В іншій групі представлені команди Канади, Чехії, Швеції, Казахстану та Південної Кореї. У плейоф виходять по чотири найсильніші команди з кожної групи.

Де дивитись

У прямому ефірі переглянути змагання Універсіади в Україні можна буде на телеканалах Eurosport, доступних у кабельних операторів. Канали Eurosport 1 та Eurosport 2 транслюватимуть у великій кількості як самі змагання, так і аналітичні студії, де обговорюватимуть змагання із запрошеними експертами.

Українські ТБ-канали та стрімінгові платформи поки що не оголошували про купівлю прав на показ змагань у Турині.