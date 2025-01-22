Cелтік домовився про продовження контракту із зірковим ветераном, який був лідером чемпіонського Лестера

Шотландський Селтік оголосив про пролонгацію контракту з голкіпером Каспером Шмейхелем.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Тепер воротар та "біло-зелені" пов'язані контрактом до літа 2026 року. Данський футболіст приєднався до Селтіка влітку 2024 року.

Цього сезону він відіграв 34 матчі за команду у всіх турнірах і пропустив 28 голів. 20 разів Шмейхель зберігав ворота "сухими".

Також Каспер виступав за Манчестер Сіті, Ноттс Каунті, Бері, Дарлінгтон, Ковентрі, Лідс, Лестер, Ніццу та Андерлехт. На його рахунку 111 матчів за збірну Данії.

Нагадаємо, сьогодні шотландський гранд проведе матч Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг Бойз. Клуб із Глазго наразі має 9 очок за 6 поєдинків і посідає 22-ге місце.