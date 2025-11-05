Збірна України розгромила Литву перед стартом Європейського Кубку націй

Сьогодні, 5 листопада, збірна України з хокею обіграла команду Литви в товариському матчі.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1.

У цьому поєдинку за головну команду країни дебютували нападники Богдан Середницький, Євген Абаджян, Святослав Тимченко та Сергій Стецюра.

Це була підготовча гра до Кубка європейських націй, який стартує завтра, 6 листопада.

Товариський матч

5 листопада

Литва – Україна 1:5 (0:1, 0:3, 0:3, 0:3, 1:1)

Шайби: 0:1 – Полоницький, 08:08. 0:2 – Матусевич (4х4), 20:40. 0:3 – Абаджян (Середницький), 27:02. 0:4 – Захаров (більшість), 36:45. 1:5 – Гребеник, 48:22.

6 листопада колектив Дмитра Христича зіграє проти Литви вже офіційний поєдинок, а потім на збірну України очікує зустріч із командою Румунії.

Нагадаємо, збірна Литви минулого сезону виграла чемпіонат світу в Дивізіоні IB. Таким чином, навесні 2026 року литовці стануть нашими суперниками в групі А. Наразі команда посідає 24-ту сходинку в рейтингу чоловічих збірних IIHF, тоді як Україна – на дві сходинки вище.