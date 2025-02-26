53-річному Ягру розбили обличчя ключкою у матчі чемпіонату Чехії

Легендарний чех Яромир Ягр, якому 15 лютого виповнилося 53 роки, отримав травму в матчі чемпіонату Чехії проти Мотор Ческе-Будейовіце.

Про це повідомляє Idnes.cz

До кінця третього періоду залишалося 82 секунди, коли Ягр отримав сильний удар ключкою під час введення шайби в зону суперника. Гравець суперників спочатку отримав двохвилинний штраф, але арбітри подвоїли покарання після перегляду епізоду.

Ягр упав на лід, знявши рукавички, і прикрив рот, з якого капала кров. На допомогу ветерану вибігли лікарі. Після швидкого лікування він знову вийшов на лід, щоб не пропускати гру Кладно без воротаря. Вболівальники нагородили Яромира оваціями.

Його клуб зазнав поразки з рахунком 2:3. Ягр у матчі відзначився двома асистами.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. У 2017 році Яромир знову почав виступати за цю команду. Кілька днів тому легендарний хокеїст продав 80% акцій бізнесмену Томашу Драстілу.