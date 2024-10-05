52-річний Ягр пояснив, чому у такому солідному віці продовжує грати

Легенда хокею чех Яромир Ягр пояснив, чому не хоче завершувати кар'єру, а продовжує грати у 52-річному віці на професійному рівні за Кладно з елітного дивізіону Чехії.

Його слова цитує сайт НХЛ.

"А що мені ще робити? Це моя ціль. Я завжди хотів бути чудовим настільки, наскільки міг. Це те, чим я займався все життя з трьох років. Мені не важко вийти на лід.

Навіть якщо нікого не буде, я все одно піду туди. Люди гуляють лісом, а я просто катаюся на льоду. Це дає мені спокій. Там я щасливий.

Люди завжди запитують: "Чому він все ще це робить?" У мене ніколи не було мети виграти ось це, це і це. Я просто отримую задоволення. Мені це подобається. Мій батько аж до смерті був фермером. Йому це не потрібно було, але це давало йому щастя", – сказав Яромир Ягр.