Нью-Джерсі впевнено переміг Баффало в матчі-відкритті сезону НХЛ

Нью-Джерсі здобув впевнену перемогу над Баффало в матчі-відкритті Національної хокейної ліги-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:4 на користь "девс". Зазначимо, що зустріч відбулася у столиці Чехії – Празі. В цьому немає нічого дивного, адже щороку клуби НХЛ проводять матчі за кордоном у межах Глобальної серії.

Нью-Джерсі оформив комфортний гандикап уже в першому періоді, а в другій 20-хвилинці розвинув успіх. Господарям вдалося розмочити рахунок тільки за 10 хвилин до кінця зустрічі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

4 жовтня

Баффало – Нью-Джерсі 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Минулий сезон Баффало та Нью-Джерсі завершили сусідами по турнірній таблиці Східної конференції. Команди посіли 12 та 13 місця відповідно та не вийшли у плейоф.

Переможцем розіграшу НХЛ-2023/24 стала Флорида. Пантерз вперше у своїй історії виграли Кубок Стенлі.