53-річний Ягр озвучив плани на наступний сезон
Легендарний чех Яромир Ягр, якому 15 лютого виповнилося 53 роки, став гостем американського телебачення під час четвертого матчу фінальної серії Кубку Стенлі. Він натякнув, що розглядає можливість грати в наступному сезоні, хоча перед стартом чемпіонату-2024/25 говорив, що "це мій останній рік".
Про це повідомляє Idnes.cz.
"Можливо, це був мій останній рік, я не зовсім впевнений. Я все ще люблю гру, люблю тренування і не хочу набирати вагу. Раніше я багато важив, але схуд приблизно на десять кілограмів і почуваюся трохи краще.
Я роблю це, щоб залишатися здоровим. І я насолоджуюся життям. Я продав команду, більше немає тиску, і я можу робити те, що люблю", – заявив Яромир.
Колишній голкіпер Хенрік Лундквіст і легенда НХЛ Вейн Грецкі заявили, що хотіли б, що Ягр продовжив свої виступи.
"Я теж. Я здивований, що досі граю", – додав легенда чеського хокею.
Минулого року він зіграв за Кладно 39 матчів, набравши 16 очок (5 голів, 11 результативних передач). Якщо він продовжить свою хокейну кар'єру, питання в тому, з ким.
Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду.
Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".
У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. У 2017 році Яромир знову почав виступати за цю команду. Кілька днів тому легендарний хокеїст продав 80% акцій бізнесмену Томашу Драстілу.