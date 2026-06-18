Київ Кепіталз підписав нападника збірної Латвії

Київ Кепіталз оголосив про підписання латвійського нападника Гатіса Спруктса.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Нападник є уродженцем Єлгави, де й почав робити свої перші кроки на юнацькому рівні.

Також Гатіс встиг пограти у складах таких латвійських команд як: ХШ Рига, Динамо, Земгале, Олімп і Мого/РСУ. У складі останніх минулого сезону він провів 43 матчі, в яких відзначився 14-ма голами і 27-ма асистами.

Також у кар'єрі Спруктса є досвід виступів у чемпіонаті України, де він захищав кольори донецького Донбасу. Іншими закордонними командами у біографії гравця були австрійський Кітцбюелер, а також французькі Брест та Шоле.

Окрім того, Гатіс має у своєму активі виступи за юнацьку, молодіжну та національну збірні Латвії.

Як відомо, саме Мого, який переграв Київ Кепіталз в 1/2 фіналу плейоф, став у підсумку чемпіоном Балтійської ліги

Напередодні столичний клуб посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги.