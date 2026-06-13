Київ Кепіталз припинив співпрацю з латвійським захисником

Київ Кепіталз припинив співпрацю з 31-річним латвійським захисником Едмундсом Аугсткалнсом.

Про це повідомила пресслужба українського клубу, який виступає в Балтійській лізі.

Аугсткалнс приєднався до складу Київ Кепіталз минулого літа. За підсумками Оптібет ліги-2025/2026 він провів у складі команди 41 поєдинок, відзначившись 3-ма голами та 19 асистами.

Напередодні столичний клуб посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги.

Також колектив оголосив про підписання фінського захисника.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.