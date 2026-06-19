Київ Кепіталз припинив співпрацю з голкіпером, якого було визнано найкращим у Балтійській лізі сезону-2025/26

Київ Кепіталз оголосив про відхід латвійського голкіпера Яніса Воріса.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Воріс дебютував у складі Київ Кепіталз минулого сезону, провівши 23 матчі в Оптібет лізі.

За підсумками регулярного чемпіонату Яніс був визнаний найкращим воротарем ліги, і ще тричі він ставав найкращим гравцем місяця у складі команди.

Напередодні Київ Кепіталз оголосив про підписання латвійського нападника Гатіса Спруктса.

Напередодні столичний клуб також посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги.