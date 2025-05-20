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Російського хокеїста заарештували за бійку в нетверезому стані

Олег Дідух — 20 травня 2025, 14:19
Російського хокеїста заарештували за бійку в нетверезому стані
Олександр Алєксєєв
Getty Images

Російський хокеїст Олександр Алєксєєв, який виступає в НХЛ за Вашингтон Кепіталз, потрапив у гучний скандал у США.

Про це повідомляє ARLnow.

Його заарештували за бійку в нетверезому стані. Інцидент трапився приблизно в 3:30 ночі у Вашингтоні поряд із піцерією.

Алєксєєв бився з іншим чоловіком. Для того, щоби припинити бійку, працівникам поліції довелося застосувати перцевий балончик. Після того, як бійка припинилася, 25-рчному хокеїсту знадобилася допомога медиків.

Гравця Кепіталз заарештували та доправили в тюрму округу Арлінгтон. Пізніше Алєксєєва випустили на свободу до суду, дата якого наразі не відома.

Раніше партнер Алєксєєва по Вашингтону Олександр Овечкін отримав подарунок від Девіда Бекхема з нагоди побиття бомбардирського рекорду НХЛ.

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