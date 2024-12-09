Даллас здолав Калгарі, Колорадо розгромило Нью-Джерсі в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч із 8 на 9 грудня відбулися 5 матчів у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.
Один з лідерів Східної конференції Нью-Джерсі поступився Колорадо з рахунком 0:4. Що цікаво, це найменш результативний матч ігрового дня.
Також Даллас, який займає 5 сходинку в турнірній таблиці Західної конференції, виявився сильнішим за Калгарі з 8 місця.
Оттава – Айлендерс 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Вінніпег – Коламбус 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Нью-Джерсі – Колорадо 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Філадельфія – Юта 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Даллас – Калгарі 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Наразі лідерами Західної конференції є Міннесота та Вінніпег, в яких в активі по 40 очок. У Східній конференції одноосібно лідирує Вашингтон, в якого також 40 балів.
Нагадаємо, два хокеїсти молодіжної збірної України вирішили завершити кар'єру.