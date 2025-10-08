НХЛ. Флорида відкрила сезон перемогою над Чикаго

У ніч з 7 на 8 жовтня за океаном стартував новий сезон регулярного чемпіонату НХЛ. У перший ігровий день відбулося три матчі.

Чинний володар Кубка Стенлі, Флорида, розпочала чемпіонат із мінімальної домашньої перемоги над Чикаго. Два інших матчі завершилися перемогами гостей: Піттсбург у Нью-Йорку обіграв Рейнджерс, а Колорадо виявився сильнішим за Лос-Анджелес Кінгз.

НХЛ-2025/26 – регулярний чемпіонат

8 жовтня

Флорида – Чикаго – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Нью-Йорк Рейнджерс – Піттсбург – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Лос-Анджелес – Колорадо – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Раніше повідомлялося про те, що лідер Едмонтона Конор Макдевід продовжив контракт із фіналістами попередніх двох розіграшів Кубка Стенлі ще на два роки – до літа 2028 року.