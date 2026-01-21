Тампа-Бей обіграла Сан-Хосе, Едмонтон поступився Нью-Джерсі в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 20 на 21 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Тампа-Бей обіграла Сан-Хосе та вийшла в лідери Східної Конференції НХЛ. Також фіналіст Кубку Стенлі-2025 Едмонтон зазнав поразки від Нью-Джерсі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

21 січня

Коламбус – Оттава 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Монреаль – Міннесота 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Тампа-Бей – Сан-Хосе 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Даллас – Бостон 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Вінніпег – Сент-Луїс 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Нашвілл – Баффало 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)

Едмонтон – Нью-Джерсі 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Лос-Анджелес – Рейнджерс 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Східна конференція

Західна конференція