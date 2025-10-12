Рейнджерс розгромив Піттсбург, Міннесота та Коламбус закинули 11 шайб на двох у НХЛ

У ніч з 11 на 12 жовтня відбулась низка матчів у межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.

Так, більшість поєдинків була результативною: Міннесота та Коламбус закинули 11 шайб на двох, Детройт та Торонто – дев'ять, а ще чотири гри завершились в овертаймі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

12 жовтня

Айлендерс – Вашингтон 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Бостон – Баффало 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Детройт – Торонто 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)

Кароліна – Філадельфія 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)

Піттсбург – Рейнджерс 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Тампа-Бей – Нью-Джерсі 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)

Флорида – Оттава 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Чикаго – Монреаль 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Міннесота – Коламбус 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)

Нешвілл – Юта 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Колорадо – Даллас 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 1:2 за булітами)

Едмонтон – Ванкувер 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Сан-Хосе – Анахайм 6:7 (2:2, 3:2, 1:2, 0:1)

Сіетл – Вегас 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Нагадаємо, ігровий вечір розпочався напередодні перемогою Вінніпега над Лос-Анджелесом.