Ванкувер виміняв у Едмонтона зіркового нападника

Едмонтон обміняв нападника Евандера Кейна у Ванкувер.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

Натомість Ойлерз отримали пік четвертого раунду драфту-2025.

Як повідомляє інсайдер Френк Сераваллі, Едмонтон не братиме на себе частину зарплати хокеїста, тому у платіжній відомості клубу звільняться 5,1 мільйона доларів.

Майже весь сезон 2024/25 нападник пропустив через травму. Водночас в позаминулому сезоні Кейн набрав 43 (24+19) очок у 77 іграх.

Уродженець Ванкувера був обраний на драфті-2009 Атлантою. Згодом переїхав із командою до Вінніпега, а пізніше також захищав кольори Баффало та Сан-Хосе.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня відбувся шостий матч фінальної серії Кубку Стенлі-2025 між Флоридою та Едмонтоном. Гра завершилася перемогою Флориди з рахунком 5:1, що дозволило тріумфувати у фінальній серії – 4:2. Пантерз виграли Кубок Стенлі вдруге поспіль.