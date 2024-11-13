Вінніпег продовжує перемагати, Бостон зробив камбек у грі з Сент-Луїсом: результати матчів НХЛ

У ніч з 12 на 13 листопада в рамках регулярного сезону Національної хокейної ліги пройшли сім матчів.

Ігровий день відкривав поєдинок, у якому Вінніпег здобув свою 15-у перемогу в сезоні, обігравши на виїзді Рейнджерс.

Оттава без труднощів здолала Торонто, Флорида не змогла зупинити Нью-Джерсі, а Бостон у третьому періоді вирвав перемогу над Сент-Луїсом.

Єдиний овертайм за ніч приніс Едмонтону перемогу над Айлендерс, а Ванкувер та Сіетл впоралися з Калгарі та Коламбусом відповідно.

НХЛ – регулярний сезон

13 листопада

Рейнджерс – Вінніпег 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Торонто – Оттава 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Флорида – Нью-Джерсі 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Сент-Луїс – Бостон 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Едмонтон – Айлендерс 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Ванкувер – Калгарі 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Сіетл – Коламбус 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)