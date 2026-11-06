Розгроми від Бостона та Вінніпега, чергове фіаско Чикаго в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 5 на 6 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Айлендерс проти Кароліни. Чинні чемпіони вирвали перемогу у третьому періоді, завдяки чому закріпились на першій сходинці в турнірній таблиці Східної конференції.

Найбільші розгроми записали собі в актив Бостон і Вінніпег. Вони з однаковим рахунком 6:2 здолали Піттсбург і Ванкувер відповідно.

П'ятий поєдинок поспіль програв Чикаго. Цього разу йому поразки завдав Тампа-Бей.

НХЛ – регулярний чемпіонат

6 листопада

Айлендерс – Кароліна 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

Вінніпег – Ванкувер 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Детройт – Вегас 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Коламбус – Даллас 2:1 після булітів (0:0, 0:0, 1:1)

Монреаль – Юта 5:4 ОТ (2:2, 0:1, 2:1, 1:0)

Нью-Джерсі – Сент-Луїс 5:4 ОТ (1:0, 3:1, 0:3, 1:0)

Піттсбург – Бостон 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)

Рейнджерс – Філадельфія 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Тампа-Бей – Чикаго 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Едмонтон – Анахайм 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

Колорадо – Нешвілл 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші чотири матчі.