Камбек Анахайма, впевнені перемоги Баффало та Міннесоти в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 6 на 7 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Коламбуса. В ньому господарі забезпечили собі комфортний гандикап у другому періоді та спокійно довели гру до перемоги.

З різницею у три шайби Міннесота також здолала Сан-Хосе, завдавши гостям четвертої поразки поспіль. "Вайлд" після цього тріумфу очолили турнірну таблицю Західної конференції.

Найбільш конкурентне протистояння видали Калгарі й Анахайм. "Дакс" оформили камбек, поступаючись по ходу зустрічі за рахунком 1:3, і тепер мають серію з чотирьох перемог.

НХЛ – регулярний чемпіонат

7 листопада

Баффало – Коламбус 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Калгарі – Анахайм 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)

Міннесота – Сан-Хосе 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 поєдинків.