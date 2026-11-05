Чергова поразка Чикаго, Лос-Анджеле розгромив Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 5 листопада
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У ніч із 4 на 5 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Оттави. В ньому гості перервали переможну серію "Сейбрс", здолавши їх із рахунком 2:1.
Найрезультативніша гра сталась між Лос-Анджелесом і Сан-Хосе. "Кінгс" забезпечили собі комфортну перевагу вже на старті зустрічі та розгромили врешті-решт суперників 7:2.
Четвертий поєдинок поспіль програв Чикаго. Цього разу йому поразки завдала Флорида.
НХЛ – регулярний чемпіонат
5 листопада
5 листопада
Баффало – Оттава 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Флорида – Чикаго 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
Сіетл – Калгарі 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 матчів.