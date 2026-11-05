Чергова поразка Чикаго, Лос-Анджеле розгромив Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 4 на 5 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Оттави. В ньому гості перервали переможну серію "Сейбрс", здолавши їх із рахунком 2:1.

Найрезультативніша гра сталась між Лос-Анджелесом і Сан-Хосе. "Кінгс" забезпечили собі комфортну перевагу вже на старті зустрічі та розгромили врешті-решт суперників 7:2.

Четвертий поєдинок поспіль програв Чикаго. Цього разу йому поразки завдала Флорида.

НХЛ – регулярний чемпіонат

5 листопада

Баффало – Оттава 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Флорида – Чикаго 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)

Сіетл – Калгарі 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 матчів.