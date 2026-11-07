Міннесота переписала історію НХЛ, встановивши історичний рекорд

Міннесота стала рекордсменом НХЛ за швидкістю досягнення 1000 перемог у регулярному сезоні.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Ювілейний тріумф "Вайлд" здобули в матчі проти Сан-Хосе. В ньому підопічні Джона Гайнса здолали "Шаркс" з рахунком 4:1.

Для досягнення 1000-ї перемоги клубу знадобилося 1995 поєдинків. Міннесота побила рекорд Філадельфії, яка утримувала пальму першості з досягненням ювілейної позначки у 2018 зустрічах.

Зазначимо, що "Вайлд" дебютували в НХЛ у сезоні-2000/01. За цей час вони жодного разу не вигравали Кубок Стенлі, а найкращим результатом є вихід у фінал Західної конференції у 2003 році.

Після останньої перемоги Міннесота піднялась на першу сходинку в турнірній таблиці. Наступний матч вона проведе 8 листопада о 3:00 за київським часом проти Тамба-Бей.