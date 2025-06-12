Багаторазовий чемпіон України та ексгравець збірної зазнав важких поранень на війні з Росією

П'ятиразовий чемпіон України у складі Сокола Олександр Матвійчук був серйозно поранений на війні з Росією.

Про це київський клуб повідомив у соцмережах.

За інформацією джерела, 50-річний українець в статусі штурмовика, старшого сержанта зазнав важкого поранення, виконуючи бойове завдання 10 червня.

"Олександр Матвійчук з трьома побратимами потрапив у ворожу засідку, у нього та його побратимів стріляли впритул. На щастя, всі залишилися живими, хоча троє перебувають у важкому стані. Завдяки бійцю, який здійснював прикриття, вороги знищені, а поранених вдалося евакуювати. Попереду в Олександра Матвійчука – довге та вкрай дороговартісне лікування, десятки операцій і тривалий період реабілітації. Самотужки впоратися з цією ситуацією родина Матвійчука не зможе, а тому звертається за допомогою. Звертаємося до всіх небайдужих людей із проханням допомогти відновити Олександрові Матвійчуку функції дихання, зробити пластику обличчя та повернути якість життя", – йдеться у заяві клубу.

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На даний момент Матвійчук перебуває у важкому стані в медикаментозному сні під наглядом лікарів у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Олександр Матвійчук провів у складі Сокола 496 матчів, у яких відзначився 130 закинутими шайбами та 160 результативними передачами. У складі збірної України хокеїст записав на свій рахунок 26 шайб та 35 передач у 134 матчах.

Разом із Соколом Матвійчук п'ять разів ставав чемпіоном України (2003, 2005-2007, 2009), а також вигравав Кубок України у 2007 році.

Раніше стало відомо про те, що українська легкоатлетка потрапила під російський обстріл.