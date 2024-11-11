Дві результативні передачі гравця збірної України допомогли його клубу здобути перемогу в ECHL
Захисник збірної України Артур Чолач провів вдалий матч за Тахо Голден Монстерс в лізі ECHL (East Coast Hockey League).
Його клуб обіграв Юту Гріззліс із рахунком 6:2, повідомляє пресслужба команди.
На рахунку українця 2 результативні передачі. Показник плюс-мінус із ним на льоду склав "+1". Чолач не отримав штрафних хвилин.
21-річний Чолач був обраний на драфті НХЛ-2021 під №190 командою Вегас Голден Найтс. Він став першим українцем з 2007 року, якого було обрано на драфті.
Вегас має на нього права до липня 2025. Тахо влітку домовився про співпрацю з клубом НХЛ. До команди ліги ECHL він приєднався з Гендерсон Сілвер Найтс, який грає в АХЛ – другій за силою лізі Північної Америки.
В Україні Чолач виступав за Білий Барс та Сокіл. Артур грав за збірну України у кваліфікації на Олімпіаду-2026, але за 3 гри захисник очок не набрав.