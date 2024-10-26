Гравець збірної України вписав себе в історію американського хокейного клубу
Українець Артур Чолач забив перший гол в історії хокейної команди Тахо Голден Найтс, яка грає у північноамериканській лізі ECHL.
Його клуб у підсумку поступився в овертаймі команди Джексонвілл Айсмен із рахунком 3:4.
Після гри захисник збірної України залишив на шайбі автограф – вона виставлена на аукціон.
21-річний Чолач був обраний на драфті НХЛ-2021 під №190 командою Вегас Голден Найтс. Він став першим українцем з 2007 року, якого було обрано на драфті.
Вегас має на нього права до липня 2025. Тахо влітку домовився про співпрацю з клубом НХЛ. До команди ліги ECHL він приєднався з Гендерсон Сілвер Найтс, який грає в АХЛ – другій за силою лізі Північної Америки.
В Україні Чолач виступав за Білий Барс та Сокіл. Артур грав за збірну України у кваліфікації на Олімпіаду-2026, але за 3 гри захисник очок не набрав.