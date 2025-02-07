Клуб АХЛ вирішив дати шанс хокеїсту збірної України
Захисник збірної України Артур Чолач переведений до команди American Hockey League (друга за силою ліга Північної Америки) Гендерсон Сілвер Найтс із команди Тахо Голден Найтс, яка виступає у північноамериканській лізі ECHL.
Про це повідомила пресслужба фарм-клубу Вегас Голден Найтс.
21-річний хокеїст за Тахо цього сезону відіграв 40 матчів, забив 7 голів і віддав 12 результативних передач.
21-річний Чолач був обраний на драфті НХЛ-2021 під №190 командою Вегас Голден Найтс. Він став першим українцем з 2007 року, якого було обрано на драфті.
Вегас має на нього права до липня 2025. Тахо влітку домовився про співпрацю з клубом НХЛ.
В Україні Чолач виступав за Білий Барс та Сокіл. Артур грав за збірну України у кваліфікації на Олімпіаду-2026, але за 3 гри захисник очок не набрав.