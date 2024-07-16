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Чолач перейшов у фарм-клуб команди НХЛ

Владислав Уткін — 16 липня, 13:40
Чолач перейшов у фарм-клуб команди НХЛ

Захисник збірної України Артур Чолач підписав контракт із Гендерсон Сільвер Найтс, який виступає в Американській хокейній лізі.

Про це повідомила пресслужба команди.

Контракт розрахований на сезон-2024/25.

Раніше Чолач, якого Вегас обрав на драфті у 2021 році, виступав у юніорських лігах Канади та США. Минулий сезон 21-річний гравець провів у команді Су-Фолс, набравши 15 очок у 54 матчах.

Додамо, що АХЛ є другим за силою хокейним турніром Північної Америки після НХЛ.

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