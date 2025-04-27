Сейви Левшина та слабка реалізація булітів: огляд матчу Україна – Велика Британія

Збірна України з хокею провела стартовий матч чемпіонату світу в дивізіоні IA проти Великої Британії.

Гра завершилася перемогою британців у серії булітів – 4:3.

Огляд матчу

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

1 тур, 27 квітня

Україна – Велика Британія 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1 буліти)

Шайби: 0:1 – Воллер (11), 0:2 – Перліні (22), 1:2 – Захаров (25), 2:2 – Трахт (32), 3:2 – Бородай (50), 3:3 – О'Коннор (53).

Нагадаємо, що Велика Британія минулого року виступала в найсильнішому дивізіоні, а Україна стала переможцем у Дивізіоні IB.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Перші два місця отримають путівки до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у дивізіон IB.