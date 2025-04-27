Україна – Велика Британія: 1:2

Завтра, 27 квітня, збірна України проведе стартовий матч чемпіонату світу з хокею у дивізіоні IA.

Суперником буде збірна Великої Британії. Початок зустрічі – 16:00. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі "Суспільне Спорт". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

30' Друга чисельна більшість у команди Дмитра Христича. Бен О'Коннор небезпечно зіграв ключкою. 29' Мав шанс Євген Фадєєв – Бен Баунс врятував. 28' Закинута шайба додала енергії "синьо-жовтим", але британці чудово відчувають себе другим номером, небезпечно проводячи контратаки. 26' Буквально відразу Ворона міг зрівнювати рахунок, але повз ворота. 25' Нарешті! Чудовий пас від Деніскіна на Захарова, той вирвався віч на віч із голкіпером і реалізував рандеву. 24' Суперник добре грає в захисті, навіть не пускаючи в зону. Відігратися буде складно. 22' Знову гол із нізвідки. Велика Британія подвоює перевагу. Відзначився Бред Перліні. 21' Другий період розпочався! 20' Перший період закінчився. На жаль, рахунок не втішний, але українці показали чудову гру. 11:7 за кидками, більше володіли шайбою. 20' Потужно кидав за 40 секунд до кінця Мережко – вище! 19' Не надто небезпечний момент, але Левшин бере шайбу до пасти. Все таки в останні хвилини Велика Британія демонструє, чому рік тому грала в еліті. Витримали тиск і небезпечно проводять свої атаки. 18' Ох! Могли забивати британці – Левшин парирував блокером. 15' Прийшла до тями українська команда! 10:4 за кидками, але поки що не вистачає везіння. 13' Пропущена шайба, схоже, трохи психологічно збила настрій українців. Темп гри впав. 11' Абсолютно не по грі британці відкривають рахунок. Джош Воллер скористався рикошетом. 10' Продовжують контролювати хід подій "синьо-жовті". Знову міг забивати Захаров. 9' Поки що 7:2 за кидками на користь збірної України! Чудово, агресивно діють підопічні Дмитра Христича! 8' Добре контролювали шайбу в зоні британців, були кидки, але відчайдушні дії захисників не дозволили відзначитися! Мав момент і Захаров, але не вистачило влучності. 6' Збірна України гратиме в більшості! Логан Нільсон небезпечно зіграв проти українця. 5' Небезпечно! Могли забивати суперники, але Левшин врятував! 4' Велика Британії – фаворит, але перші хвилини за "синьо-жовтими". Напевно, даремно британці не грали підготовчі матчі. 2' Суперник грає без Ліама Керка. Він кілька днів тому став чемпіоном Німеччини і лише зараз прибув до Румунії. 1' Перший кидок за нами! Садовіков завдав кидка, але 34-річний Бен Баунс впевнено зафіксував шайбу в пастці. 1' Зазначимо, що ворота збірної України захищає 18-річний Олександр Левшин! 1' Матч розпочався!

Нагадаємо, колектив Дмитра Христича провів три товариські матчі під час підготовки до ЧС-2025. Кілька днів тому "синьо-жовті" з футбольним рахунком обіграли збірну Японії.

Перед цим був тренувальний збір у Польщі, де вдалося провести дві товариські гри проти місцевої збірної – у першому матчі збірна України здобула мінімальну перемогу, а на наступний день тріумфатором стала збірна Польщі.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Перші два місця отримають путівки до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у дивізіон IB.