Дубль чемпіонки світу з карате приніс збірній України перемогу над Туреччиною: огляд матчу

Сьогодні, 15 квітня, жіноча збірна України з хокею розгромила Туреччину в другому турі чемпіонаті світу в Дивізіоні 2B, який проходить у Новій Зеландії.

Гра завершилася з рахунком 5:1.

Огляд матчу:

Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2В

2 тур, 15 квітня

Україна – Туреччина 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Шайби: 0:1 – Ведмеденко (Цимиренко, Нестеренко), 2:33. 0:2 – Кириченко (Манчак, Телегіна), 11:35. 0:3 – Манчак (Цимиренко, Кириченко, більш.), 40:30. 1:3 – Явуз (Гьоксал, Саваш, подв.більшість), 45:47. 1:4 – Манчак (Цимиренко), 55:31. 1:5 – Телегіна (Цимиренко), 58:40.

Найкращою гравчинею матчу можна вважати Валерію Манчак. Чемпіонка світу з карате 2015 року та чемпіонка Європи з боксу 2016 року оформила дубль.

Нагадаємо, що в першому турі збірна України в овертаймі поступилася Новій Зеландії.

Наступним суперником українок буде збірна Австралії. Гра відбудеться в четвер, 17 квітня.