Кривошапкін: Домашні трибуни будуть підбадьорювати збірну Румунії

Нападник збірної України з хокею Гліб Кривошапкін поділився очікуваннями від матчу 3 туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA проти Румунії. Він вважає, що домашні трибуни будуть підбадьорювати господарів.

Про це Гліб сказав у коментарі для Суспільне Спорт.

"Важаю, що вони теж дуже сильно хочуть перемогти, бо це домашній для них чемпіонат світу. Вони теж цього хотіли та чекали. Домашні трибуни, звісно, будуть підбадьорювати їхню команду, але у нас є свій план та свої думки. Треба робити все, що можемо, заради перемоги. Кожен буде відпрацьовувати з нас на своєму місці, і все буде добре, перемога буде за нами", – заявив Кривошапкін.

Початок зустрічі – 19:30. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Після двох турів "синьо-жовті" набрали 3 очки і посідають четверте місце. Румуни набрали 1 бал і йдуть слідом за командою Дмитра Христича.

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24-річний Гліб став чемпіоном України у складі Кременчука. За 13 матчів плейоф нападник набрав 16 очок (3+10).