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11-разовий володар Кубку Стенлі змінив тренера після серії невдалих результатів

Руслан Травкін — 27 грудня 2024, 10:13
11-разовий володар Кубку Стенлі змінив тренера після серії невдалих результатів
nhl.com

Клуб Національної хокейної ліги Детройт Ред Вінгз очолив Тодд Маклеллан, який змінив Дерека Лалонда.

Про це повідомила пресслужба команди.

Лалонд очолив клуб влітку 2022 року. Цього сезону Детройт за 34 матчі набрав 30 очок і посідає передостаннє місце на Сході.

57-річний Маклеллан за кар'єру працював із Сан-Хосе, Едмонтоном та Лос-Анджелесом. Загалом під його керівництвом клуби провели 1444 гри, в яких здобули 598 перемог.

Детройт був заснований ще в 1926 році. Команда здобула 11 титулів Кубку Стенлі. Останні вісім сезонів "червоні крила" не проходять до плейоф.

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