185 млн доларів у підземці: хокейні зірки збірної Канади поїхали дивитися змагання Олімпіади на метро

У мережі віруситься відео, яке вже називають одним із найнеочікуваніших моментів Олімпіади-2026.

Зіркова збірна Канади з хокею вирушила на змагання з ковзанярського спорту звичайним метро в Мілані.

Ролик швидко розлетівся соцмережами з підписом:

"Понад 185 мільйонів доларів за контрактами НХЛ. Збірна Канади вирушає в Мілан".

На кадрах – гравці в офіційній екіпіровці, які спокійно їдуть у вагоні разом із звичайними пасажирами. Жодного пафосу, кортежів чи закритих трансферів – лише підземка та усміхнені хокеїсти.

Уболівальники відреагували миттєво: одні жартують про "найдорожчих пасажирів метро в історії", інші хвалять канадців за простоту та відкритість.

Нагадаємо, вже сьогодні, 12 лютого, Канада проведе свій перший матч групового етапу проти Чехії. Початок зустрічі – о 17:40 за київським часом.

Формат турніру передбачає, що переможці груп і найкраща команда серед тих, хто посяде другі місця, напряму вийдуть до чвертьфіналу. Інші збірні змушені будуть проходити додатковий кваліфікаційний раунд.

Напередодні Чемпіон розповідав історію хокейного турніру на зимовій Олімпіаді-1936 у нацистській Німеччині, який супроводжувався політичним тиском, пропагандою та гучними скандалами.