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Важливо було здобути першу перемогу: тренер збірної України – про матч з Італією на ЧС-2025

Олександр Булава — 28 квітня 2025, 20:11
Важливо було здобути першу перемогу: тренер збірної України – про матч з Італією на ЧС-2025
ФХУ

Асистент головного тренера збірної України Олег Шафаренко пояснив важливість перемоги над командою Італії у 2 турі ЧС-2025.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

"Дуже важливо було перемогти, взяти 2 очки. Це для хлопців надбання, бо коли ти перемагаєш такі сильні команди, то сили приходять самі, впевнений у собі. Дуже сильно відіграв воротар італійців, він грає у Швейцарії, але ж треба вдосконалюватися і вміти забивати таким голкіперам. Дуже міцна та швидкісна команда проти нас грала. Задоволені перемогою цією.

Серія булітів? Це індивідуальна майстерність. Пробивали ті ж хлопці, ми в них віримо. Це питання психології. Вони вміють закидати буліти, тому треба налаштовуватися на них, не видумувати. Треба робити свої фінти, які відпрацював на тренуваннях, тоді буде користь", – зазначив тренер.

Також Шафаренко звернув увагу на вилучення "синьо-жовтих" протягом матчу.

"Два вилучення через шостого гравця на льоду? Це для мене дуже прикрий момент. Це гра хлопців, перегоріли, мабуть. Але це теж і неуважність. Пережили другий період, він був дуже важким. Італійці непогано тиснули. Тренер, зрозуміло, дуже сильний, було складно, але пережили другий період", – сказав Шафаренко.

Наразі в активі нашої збірної 3 залікові бали й третє поточне місце після двох турів. Лідером групи є Польща (6 балів), другими йдуть італійці (4 очки).

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