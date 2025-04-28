Важливо було здобути першу перемогу: тренер збірної України – про матч з Італією на ЧС-2025
Асистент головного тренера збірної України Олег Шафаренко пояснив важливість перемоги над командою Італії у 2 турі ЧС-2025.
Цитує наставника Суспільне Спорт.
"Дуже важливо було перемогти, взяти 2 очки. Це для хлопців надбання, бо коли ти перемагаєш такі сильні команди, то сили приходять самі, впевнений у собі. Дуже сильно відіграв воротар італійців, він грає у Швейцарії, але ж треба вдосконалюватися і вміти забивати таким голкіперам. Дуже міцна та швидкісна команда проти нас грала. Задоволені перемогою цією.
Серія булітів? Це індивідуальна майстерність. Пробивали ті ж хлопці, ми в них віримо. Це питання психології. Вони вміють закидати буліти, тому треба налаштовуватися на них, не видумувати. Треба робити свої фінти, які відпрацював на тренуваннях, тоді буде користь", – зазначив тренер.
Також Шафаренко звернув увагу на вилучення "синьо-жовтих" протягом матчу.
"Два вилучення через шостого гравця на льоду? Це для мене дуже прикрий момент. Це гра хлопців, перегоріли, мабуть. Але це теж і неуважність. Пережили другий період, він був дуже важким. Італійці непогано тиснули. Тренер, зрозуміло, дуже сильний, було складно, але пережили другий період", – сказав Шафаренко.
Наразі в активі нашої збірної 3 залікові бали й третє поточне місце після двох турів. Лідером групи є Польща (6 балів), другими йдуть італійці (4 очки).